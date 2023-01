L'Open Day diventa Open Play all'Azuni di Sassari, da qualche anno non solo Liceo Classico prestigioso (vi hanno studiato Berlinguer, Segni e Cossiga) ma anche Musicale e Coreutico. Per questo sabato dalle 16 alle 19.30 nelle aule e nell’auditorium della sede staccata dell’istituto, in via de Carolis 6, sono in programma circa trenta eventi collettivi e venti individuali per presentare l'offerta formativa a studenti e genitori.

Durante il “live show” gli allievi del liceo musicale, coordinati dai docenti, accoglieranno i visitatori con lezioni aperte ed esecuzioni dei solisti, degli ensemble e delle formazioni di musica d’insieme per strumenti ad arco e a fiato e di musica da camera, in esibizioni di una durata che varierà dai 15 ai 45 minuti. Nei tanti spazi allestiti per l’evento si susseguiranno le performance degli allievi di canto, chitarra, pianoforte, percussioni, violino, viola, violoncello, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba, trombone, sassofono, clarinetto e arpa, con l’aggiunta di lezioni aperte e la proiezione di video musicali realizzati dagli studenti tra le attività previste dalle discipline di tecnologie musicali e teoria, analisi e composizione.

A fare da corollario ai vari momenti dell’Open Play saranno lo spettacolo musicale “Dentro-fuori”, ispirato al tema “The other side of Azuni”, la rappresentazione teatrale “Il Ciclope” in una versione rielaborata del dramma satiresco di Euripide con protagonisti gli studenti degli indirizzi classico, musicale e coreutico, e la mostra “La magia della matematica”.

