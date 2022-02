Nascondeva in casa 23 kg di marijuana, già divisa in sacchetti di plastica chiusi ermeticamente e pronti alla vendita.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Loiri Porto San Paolo dai carabinieri di Olbia con l'accusa di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Loiri, insospettiti dai comportamenti del 60enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, si sono presentati ieri nella sua abitazione per effettuare una perquisizione, alla ricerca di armi. Nella casa hanno invece trovato 23 kg di droga già confezionata in pacchi da 1 kg ciascuno, oltre a una bilancia, ad alcuni setacci e ad altro materiale per il confezionamento.

L'uomo è stato quindi arrestato e si trova ora sottoposto agli arresti domiciliari.

In un'altra operazione a Pittulongu i carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni che custodiva nella casa presa in affitto 65 grammi di cocaina e 900 euro frutto dello spaccio. Anche per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.l.)

