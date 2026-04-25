Collegamenti per l’Asinara: corsa straordinaria per domenica 26 aprileIl traghetto Eolo della compagnia Ensamar garantirà il viaggio complementare sulla linea marittima Porto Torres-Cala Reale
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Corsa straordinaria per l’isola dell’Asinara in programma domenica 26 aprile. Il traghetto Eolo della compagnia Ensamar garantirà il viaggio complementare sulla linea marittima Porto Torres-Cala Reale, un collegamento in continuità territoriale richiesto in via straordinaria dall’amministrazione comunale all’assessorato regionale ai Trasporti, per assicurare il recupero delle corse a vario titolo non effettuate a caussa delle avverse condizioni meteo marine. Una di queste il 19 gennaio quando il maltempo ha costretto la compagnia a sospendere per l’intera giornata il collegamento Porto Torres-Asinara.
È stata la responsabile dell’Ufficio regionale , Valentina Flore, ha esprimersi valutando l’interesse pubblico all’accoglimento della richiesta, dove si richiede alla compagnia marittima l’attuazione del servizio per la giornata di domani. Una opportunità per i visitatori in queste giornate di anticipo della bella stagione, un’occasione per gli operatori dell’isola che potranno avviare le loro attività e testare i servizi con i primi arrivi, prima di affrontare il periodo di maggiore afflusso turistico.