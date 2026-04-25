Il Comune di Stintino, per consentire una migliore circolazione pedonale in vista dell'afflusso turistico, ha stata istituito un'area pedonale provvisoria sul Lungomare Cristoforo Colombo. L’ordinanza è in vigore da oggi, 25 Aprile, 26 aprile, 1 Maggio, dalle 19 alle 2, con modifica della viabilità in alcuni tratti. In particolare il provvedimento stabilisce il divieto di transito sul lungomare Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Lepanto e via Cala Reale, in via Tonnara: all’intersezione con via XXI Aprile e via Fornelli.

In via Tonnara (intersezione con Via Cala Reale), il divieto di transito non si applica ai residenti di via Marco Polo, che potranno circolare per raggiungere le proprie abitazioni. È istituito l'obbligo di proseguire dritto per le altre categorie di veicoli all'intersezione citata. L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Limbania Vallebella è impegnata nella promozione turistica del territorio, allo scopo di migliorare i servizi e di rendere più accogliente e a misura del visitatore il borgo turistico, in vista della stagione imminente che vedrà l'arrivo di centinaia di turisti, attratti dalla bellezza della costa.

La spiaggia La Pelosa sarà ancora una volta presa d'assalto dai bagnanti che arriveranno da ogni parte del mondo, un arenile a numero chiuso e sempre più ambito per il suo splendido mare.

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