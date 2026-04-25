Prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e al cyberbullismo, azioni promosse dall’amministrazione comunale di Porto Torres nel rispetto della Riforma dello sport, con particolare riferimento all’introduzione dell’obbligo per le associazioni e le società sportive di adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.

Su questi presupposti la giunta comunale, su proposta dell’assessora Gavina Muzzetto, ha approvato gli indirizzi per il sostegno a progetti di prevenzione del bullismo e promozione del benessere nelle attività motorie e giovanili.

In particolare si vogliono favorire le campagne informative e le attività di sensibilizzazione dirette a informare sulla gravità e le conseguenze sui fenomeni di bullismo e del cyberbullismo e ad acquisire le conoscenze sull’uso consapevole e responsabile del web e dei social media e sulle gravi conseguenze per la salute psico-fisica dei bambini, oltre ai progetti di carattere sportivo di educazione alla legalità.

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