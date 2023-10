Codrongianos ha il suo ecocentro. L'inaugurazione è avvenuta oggi nel corso di un evento promosso dall'amministrazione comunale del paese del Coros, in collaborazione con Dlr-Ambiente-Ciclat, dedicata alla cura e al rispetto dell’ambiente.

«Non si tratta di un punto di arrivo - ha dichiarato il sindaco Christian Budroni - ma un punto di partenza, poiché nel medio periodo le attività e i rifiuti conferibili all’interno dell’ecocentro saranno ulteriormente incrementati, anche grazie ad un apposito finanziamento a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in favore dell’Associazione ARO Figulinas che coordina il servizio di raccolta differenziata di Florinas, Ploaghe e Codrongianos».

Per battezzare la giornata ecologica e conferire alla struttura un aspetto più “verde” è stato deciso di piantumare degli alberi, all’interno dell’area circostante l’ecocentro, per rendere più gradevole l’ingresso e contribuire a contestualizzarlo nell’area di collocazione.

«Abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi in questa giornata inaugurale - ha concluso il primo cittadino - poiché è con loro che deve crescere una coscienza “green” che tuteli il nostro habitat naturale. Noi come Comune ma anche grazie al contributo della Aro Figulinas, ogni anno stiamo lavorando per portare avanti piccoli grandi progetti di educazione ambientale e avvicinare i bambini al paese, ai luoghi dove sono nati e dai quali non vogliamo se ne debbano andare».

