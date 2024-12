È stato sorpreso dai carabinieri mentre spacciava cannabis a Valledoria. Nei guai un residente del posto, che, come accertato dai militari nella successiva perquisizione estesa anche all’abitazione, nascondeva anche 74 grammi di marijuana suddivisa in 21 involucri, una dose di cocaina del peso di circa 0,80 grammi, una busta in plastica contenente 242 grammi di infiorescenze di cannabis oltre a vario materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga.

Lo stupefacente e il materiale per il confezionamento della droga sono stati quindi sottoposti a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato portato in carcere a Bancali.

