No alla lista unica. Il centrodestra si compatta rifiutando di apparire insieme alla sinistra nelle prossime elezioni di secondo livello per la Città Metropolitana di Sassari, in programma il 29 settembre. A comunicare il "niet" è stato il consigliere regionale Antonello Peru riferendo in una nota sui contenuti dell’incontro tra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Riformatori, Sardegna al centro 20venti. «Al termine del confronto - afferma il comunicato – è stata condivisa la scelta di presentare una lista aperta alla collaborazione con tutte le amministrazioni civiche che si riconoscono in un percorso democratico e partecipato».

Insomma, l’accordo non s’ha da fare e ognuno per la sua strada. Una decisione, quella del centrodestra, arrivata mentre si avvicina la data del 9 settembre, ultima scadenza per presentare le liste. La consultazione, che coinvolgerà solo sindaci e consiglieri comunali della provincia, dovrà eleggere 14 consiglieri mentre la carica di sindaco metropolitano è già appannaggio di Giuseppe Mascia, primo cittadino del capoluogo turritano.

«La nascita della nuova Città Metropolitana- conclude la nota del centrodestra -rappresenta un passaggio fondamentale: sarà infatti necessario coinvolgere l’insieme dei territori per programmare in modo condiviso le infrastrutture, potenziare i collegamenti tra zone interne e coste e valorizzarne le specificità, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile».

