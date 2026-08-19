Il tramonto lo regala la natura, i tre corti li offre gratuitamente "CinemAmmollo" la rassegna per la direzione artistica di Francesca Buffoni. Il nuovo format del Baretto di Porto Ferro è inserito nel contenitore culturale Orizzonti Ferrosi - Dialoghi tra arte, comunità e paesaggio, percorso che propone il cinema come esperienza collettiva, da vivere all'aperto e a pochi passi dal mare, lasciando che la baia diventi parte integrante di ogni proiezione.

Venerdì 21 agosto dalle ore 20 saranno proiettati tre cortometraggi realizzati da tre registi del territorio sassarese. Il primo corto sarà "Un piano perfetto", di Roberto Achenza, che ha vinto il Primo Premio ex-aequo Visioni Sarde al festival Visioni Italiane della Cineteca di Bologna.

A seguire "Una faccia da cinema" di Alberto Salvucci e in chiusura "Volano Stracci", video omaggio e rivisitazioni di spot, film e videoclip iconici degli anni Sessanta e Settanta curato da Mauro Planetta. A presentare la serata e animare il bordo piscina una madrina d’eccezione: La Trave nell’occhio. La magia però non svanisce ai titoli di coda: subito dopo la proiezione spazio al dj set a tema cinema firmato Luigi Frassetto. Ingresso libero, presenti registi e cast.

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