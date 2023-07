Fino al 15 luglio, Villanova Monteleone diventerà un immenso set a cielo aperto, animato dai sessanta filmmaker italiani e stranieri, che in uno dei punti più suggestivi di tutto il Mediterraneo, gireranno i loro film: cortometraggi, clip, interviste e documentari.

Ciò grazie a "Cinemadamare", il più lungo campus della cinematografia e dell’audiovisivo, per la Formazione, per la Promozione e per la Produzione, organizzato in partnership con cinquantacinque Università e Scuole di Cinema di tutti i continenti

Per l'occasione ci sarà anche il "Production Meeting”, ossia, la riunione che dà inizio ai lavori della settimana, e tutte le associazioni, i giovani cineasti del territorio e gli appassionati di cinema che vogliano proporsi come comparse o lavorare sui diversi set, sono invitati prendere parte all’evento per presentarsi e partecipare alle attività gratuite organizzate dalla Manifestazione.

In più, la ventunesima edizione di Cinemadamare si svolge proponendo un esperimento legato alla novità tecnologica che più di altre sta sconvolgendo il mondo della creatività artistica, e quindi anche cinematografica: l’arrivo dei software di I.A.

I giovani autori italiani e stranieri di Cinemadamare, infatti, lanciano una sfida ai programmi di Intelligenza Artificiale: in ogni settimana di Campus, quindi in ogni tappa del lungo tour, da un medesimo Soggetto vengono tratte due sceneggiature, una elaborata dall’A.I. e l’altra scritta da un gruppo di sceneggiatori. Entrambi gli “scripts”, poi, vengono trasformati in film. Una pubblica proiezione, al termine di ogni settimana, ne decreterà il migliore.

Il risultato di questo lungo esperimento di competizione tra “uomo e macchina”, sarà presentato e discusso nel corso della Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con la “Roma Lazio Film Commission”.

A questo esperimento con i programmi di Intelligenza Artificiale parteciperà uno solo dei nostri registi, tutti gli altri gireranno film a Villanova Monteleone.

