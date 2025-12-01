Il Comune di Ploaghe ha ottenuto un finanziamento complessivo di 150mila euro per un nuovo intervento di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale. Le risorse provengono per 120 mila euro dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, mentre 30 mila euro saranno a carico dell’Amministrazione comunale. Il contributo rientra nell’“Avviso pubblico relativo alla creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri – L.R. 12/2025 – Delibera della Giunta regionale n. 30/49 del 5 giugno 2025”. Il finanziamento permetterà l’acquisto di 100 nuovi loculi, che verranno installati nell’area recentemente ampliata grazie a un precedente intervento da 150 mila euro già portato a termine dall’attuale amministrazione. Tale ampliamento ha consentito di predisporre nuovi spazi per far fronte alle esigenze della comunità e di programmare la successiva fase di potenziamento oggi finanziata. Il progetto prevede inoltre l’acquisto di nuove attrezzature cimiteriali, come portascopa a gettoni e dispositivi analoghi, e l’introduzione di un software gestionale dedicato alla mappatura e alla gestione di loculi, concessioni e servizi. Il nuovo sistema, che digitalizza procedure finora svolte manualmente, punta a rendere la gestione del cimitero più smart, efficiente e in linea con la filosofia di modernizzazione promossa dall’Amministrazione comunale. Il cimitero di Ploaghe, sorto nella seconda metà dell’Ottocento come principale luogo di sepoltura al di fuori del centro urbano, è stato oggetto di numerosi ampliamenti nel corso degli anni, seguendo l’evoluzione del paese e le necessità della popolazione. “Questo finanziamento ci permette di completare un percorso già avviato, offrendo nuovi spazi e migliorando l’organizzazione del servizio attraverso strumenti moderni e funzionali- dichiara il sindaco Carlo Sotgiu- Continuiamo con convinzione a investire nella qualità dei servizi pubblici, portando innovazione anche in ambiti che tradizionalmente non ne hanno beneficiato”. Le procedure per l’avvio degli interventi inizieranno non appena verrà stipulata apposita convenzione con la regione.

