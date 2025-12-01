Un parco per Bancali a Sassari. L’amministrazione comunale persegue l’obiettivo di aumentare le aree verdi realizzandole anche nelle borgate. E come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore all’Ambiente, Pierluigi Salis, sarà proprio Bancali a veder nascere un parco grazie ai 120mila euro finanziati dalla Regione.

Al momento sono in corso le trattative con il privato da cui verrà presa l’area, di circa 6mila mq, e una volta acquisita si procederà con l’avvio dei lavori. Ci saranno aree ombreggianti, panchine e giochi, forse anche un punto ristoro, destinando così ai residenti uno spazio di cui non avevano mai potuto disporre prima. Salis ha evidenziato il rapporto con il comitato della borgata, con il quale ci sono state diverse interlocuzioni, a cui ha partecipato anche Giuseppe Boccia, presidente Confesercenti Nord-Sardegna.

“È un progetto- sostiene quest’ultimo- che darà sicuramente un importante contributo per lo sviluppo dell'agro di Sassari. Per la borgata di Bancali sarà fondamentale avere uno spazio dove poter fare giocare i bambini, fare incontrare le persone, poter organizzare eventi e manifestazioni sportive, generando così degli importanti riflessi nel tessuto socio- economico”. L’assessore e vicesindaco ha anche annunciato che la stessa operazione avverrà in un prossimo futuro pure nella borgata di Ottava.

