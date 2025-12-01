Dovevano celebrarsi questa mattina, lunedì 1 dicembre alle 11, le esequie di Domenico Gaspa, l’uomo di 89 anni originario di Sennori deceduto nella casa di riposo Villa Celeste di Platamona, dove si trovava ospite da qualche tempo.

Il funerale, invece è stato rinviato su decisione della magistratura. Uno stop improvviso. La sorpresa domenica sera quando già era tutto pronto per l’ultimo saluto presso la chiesa di San Basilio a Sennori. «Attenzione – annuncia la parrocchia - Vengono annullati i funerali del nostro fratello Domenico Gaspa. La salma è stata presa in carico dalla magistratura».

Non si conoscono le vere ragioni del provvedimento, ma l’attenzione è rivolta verso la struttura per anziani dove si trova la salma del pensionato. Una decisione presa a poche ore dal funerale programmato per oggi nella chiesa di San Basilio. «In questo momento di profondo dolore - era il messaggio dalla parrocchia - affidiamo tutto alla Misericordia di Dio e sosteniamo con la preghiera i familiari affinché possano trovare la forza per affrontare questo dolore».

