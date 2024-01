Parla di uno schiaffo in faccia alla salute dei cittadini il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, dopo l'annuncio della chiusura notturna provvisoria del Pronto Soccorso dell'ospedale Antonio Segni.

«Come l’anno scorso nel periodo delle feste natalizie, insomma, un film già visto - ha dichiarato il primo cittadino -. Un’altra chiusura fortemente penalizzante nei confronti dei cittadini, che pagano sulla propria pelle le disarticolazioni strutturali della sanità sarda».

«Occorre provvedere al più presto a ripristinare il servizio, perché non è possibile chiudere un Pronto Soccorso per mancanza di pochi medici mentre altri ospedali ne contano tanti altri che potrebbero sopperire alla loro momentanea carenza - ha concluso Peralta -. Questa è una priorità assoluta per i cittadini perché, lo voglio ricordare, la sanità non appartiene ai medici o alle aziende pubbliche che la gestiscono ma ai pazienti che vi fanno ricorso».

