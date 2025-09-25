Cheremule, passeggiata per la lotta contro il tumore al senoOgni partecipante, con una donazione di 10 euro, riceverà una maglia realizzata per il progetto "Mater & Komen"
Una iniziativa per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione su alcune tipologie della tumori.
Si svolgerà domenica 5 ottobre a Cheremule la passeggiata "Walk For the Cure" per la lotta ai tumori del seno. Ogni partecipante, con una donazione di 10 euro, riceverà una maglia realizzata per il progetto "Mater & Komen".
Il ricavato verrà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital. A promuovere la manifestazione, già ospitata nel paese nel novembre 2023, l'amministrazione comunale, l'Ass Cheremule, l'Associazione tradizioni popolari Cheremule APS Coro "Boghes de Cheremule".
Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 11 presso piazza Parrocchia, dove si potranno acquistare le magliette. La partenza è fissata per le 11.30. La passeggiata si snoderà tra le vie del centro storico fino alla zona dell’area della pineta dove culminerà con un aperitivo finale presso il bar pizzeria “Belvedere”.