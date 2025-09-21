l’allarme
21 settembre 2025 alle 17:10aggiornato il 21 settembre 2025 alle 18:12
Cheremule, grosso incendio vicino al paese: 60 ettari distruttiImponente dispiegamento di forze per domare le fiamme: intervengono anche canadair e elicotteri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fiamme vicino a Cheremule. I vigili del Fuoco e gli operatori della Forestale sono impegnati da mezzogiorno nello spegnimento di un incendio che si è sviluppato nelle campagne intorno al paese.
Sul posto hanno agito, per domare il rogo, anche due Canadair e un paio di elicotteri.
Al momento sono in corso le bonifiche e le verifiche per evitare una ripartenza delle fiamme. Distrutti dal fuoco almeno 60 ettari di terreno.
© Riproduzione riservata