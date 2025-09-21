Fiamme vicino a Cheremule. I vigili del Fuoco e gli operatori della Forestale sono impegnati da mezzogiorno nello spegnimento di un incendio che si è sviluppato nelle campagne intorno al paese.

Sul posto hanno agito, per domare il rogo, anche due Canadair e un paio di elicotteri.

Al momento sono in corso le bonifiche e le verifiche per evitare una ripartenza delle fiamme. Distrutti dal fuoco almeno 60 ettari di terreno.

