Le palazzine di proprietà dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa mostrano la loro crescente situazione di degrado materiale e strutturale.

Nel quartiere del Villaggio Satellite, uno dei rioni popolari a Porto Torres, da tempo si chiedono interventi manutentivi urgenti sugli alloggi Area. Un edificio di cinque piani, situato in via Calabria, continua a perdere pezzi, porzioni di cemento che crollano, cedimenti che mettono in allarme l’intero complesso residenziale.

L’ultimo sopralluogo dei vigili del fuoco ha messo in evidenza lo stato a rischio di tutta la struttura portante di uno dei fabbricati, dove sono presenti evidenti e consistenti lesioni e crepe. I ferri delle armature appaiono logori e notevolmente ossidati, mentre nella facciata e nei parapetti dei terrazzini sono presenti danni nella travatura in cemento armato e nell’intonaco.

Dappertutto infiltrazioni d’acqua proveniente dalle colonne montanti, presenti in particolare nell’intradosso del solaio del parcheggio coperto. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto nell’immediato a rimuovere le parti di imminente pericolo di crollo, delimitando l’area con nastro segnaletico.

Il sindaco Massimo Mulas ha emanato un’ordinanza di immediato ripristino indirizzato ad Area e ai proprietari degli appartamenti posti al primo piano, al terzo e al quarto piano, affinché pongano in essere un intervento radicale per porre fino allo stato di degrado e di pericolo per l’incolumità delle persone.

