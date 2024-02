Interventi di decoro nel centro storico della città di Castelsardo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Maria Capula ha chiesto la collaborazione di Abbanoa per eliminare alcuni ostacoli presenti in alcune aree nel cuore del paese. Dopo dieci anni di presenza è stata rimossa l’antiestetica piastra di ferro posizionata in via Nazionale, all'uscita del centro storico in via Sottu la Polta.

Il pozzetto sottostante è stato ripristinato, eliminando così il pericolo per la circolazione stradale ed il disagio per i cittadini per via del rumore che provocava al passaggio dei mezzi. Si tratta di un’area molto frequentata e ad alto flusso di traffico. Gli elementi presenti deturpavano la bellezza dei luoghi, una delle zone considerata tra le più antiche del comune di Castelsardo.

Nel programma istituzionale della maggioranza la cura e il ripristino del decoro urbano rientrava tra i punti prioritari dell’amministrazione, così come la tutela ambientale e la lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti.

