Sono stati ufficialmente consegnati questa mattina i lavori per la riqualificazione del complesso sportivo di via Sedini, a Castelsardo.

«Grazie al finanziamento regionale di un milione di euro, possiamo finalmente dare il via a un cantiere che trasformerà profondamente l’impianto sportivo comunale e i campi polivalenti. Non si tratta solo di manutenzione, ma di una vera e propria visione strategica per lo sport locale», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto.

Il piano di interventi interessa ogni area del complesso, a partire dalla sicurezza, con interventi strutturali e messa a norma di tutti gli impianti. Inoltre si interviene sulla sostenibilità con opere di efficientamento energetico e nuova illuminazione con proiettori di ultima generazione per i campi da gioco. Inoltre è prevista la realizzazione di nuovi campi in erba sintetica dedicato esclusivamente all'attività sportiva dei bambini, il rifacimento del campo da basket e di un campo da tennis, e nuovi percorsi pedonali sicuri, soprattutto per l’accesso ai diversamente abili.

«Investire nello sport significa investire nei giovani, nella salute, nell'inclusione e nel futuro dei nostri figli - ha aggiunto la sindaca -. L’obiettivo è di restituire alla città una struttura moderna, sicura ed efficiente, un punto di aggregazione di cui andare orgogliosi».

