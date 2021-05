In vista della prossima stagione turistica un'ottima notizia arriva da Castelsardo, sia in chiave sanitaria che turistica. Lo splendido borgo medievale, perla turistica del nord Sardegna, è Covid free. Zero casi di positività (erano due) al virus, zero casi in quarantena. La notizia ovviamente è stata accolta con grande soddisfazione dalla comunità e dall'Amministrazione comunale, che ora può guardare con maggiore fiducia al futuro.

"Finalmente siamo tornati a zero casi.- esclama il sindaco di Castelsardo Antonio Capula - Ora possiamo programmare la stagione con ottimismo e tranquillità. Già a fine settimana predisporremo un calendario di manifestazioni di massima, di concerto con associazioni e operatori commerciali, per rilanciare il turismo e l'economia della nostra cittadina, dopo 15 mesi davvero bui. Chiaramente - conclude - invito la cittadinanza a continuare a rispettare le regole e a vaccinarsi". Nella foto una veduta di Castelsardo ( foto Tellini)

Argentino Tellini

