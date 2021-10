Nel tardo pomeriggio di ieri emergenza in mare a Castelsardo. Una barca a vela stava andando alla deriva nel golfo della Vignaccia, dove era da tempo ancorata, senza nessuna persona a bordo.

Allertati dalla Capitaneria di porto, si sono tempestivamente attivati gli uomini del Corpo volontari soccorso marittimo (Cvsm) di Castelsardo, che in collaborazione con i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per recuperare l'imbarcazione, da qualche ora prima disancorata per motivi che rimangono da accertare. Rintracciato a terra, lo skipper è stato accompagnato a bordo e messo in condizioni di riportare il natante al sicuro nel porto di Frigiano. Sempre assistito dai soccorritori. Per eseguire questa operazione si sono temporaneamente interrotte (in mare) le ricerche del turista francese di 79 anni, di cui non si hanno più notizie da oramai una settimana.



