Bustoni di rifiuti, plastica e residui di materiale edilizio, sono il frutto della raccolta effettuata sul litorale del comune di Castelsardo, una passeggiata ecologica dedicata al rispetto per l’ambiente. «Ancora una volta - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente della città di Castelsardo, Christian Speziga –subito dopo l’evento di “ Fondali Puliti “ dell’8 settembre,il territorio è stato protagonista di un’altra iniziativa concreta di sensibilizzazione alla tutela ambientale con l’evento, promosso da Plastic Free, l’associazione Bulli surf club Castelsardo, patrocinato dal Comune, di raccolta rifiuti sulla spiaggia e sugli scogli di Cala Ostina».

Tra le priorità dell’amministrazione vi è quella di tutelare le acque del mare e non solo. «Purtroppo, i nostri litorali spesso sono la testimonianza di comportamenti scorretti di conferimento di rifiuti. Con conseguenze gravi e dannose per tutto l’ecosistema a causa della presenza di macro e microplastiche che provocano danni a tutta la biodiversità» aggiunge l’esponente della giunta Tirotto. «I cittadini che hanno partecipato hanno capito che sono i gravi rischi per l’ambiente e quelli che sono i comportamenti quotidiani che responsabilmente e consapevolmente si devono tenere perché ogni piccolo gesto in materia di rifiuti e di ambiente può avere conseguenze catastrofiche, serve maggiore attenzione per prenderci cura del nostro territorio ed il comportamento di ciascuno è fondamentale», aggiunge Marco Pinna dell’associazione Bulli surf club Castelsardo. «L'amministrazione comunale supporta e sostiene iniziative importanti come questa a sostegno dell'ambiente ricordando che non è mai troppo presto o troppo tardi per prenderci cura del nostro ambiente», ha concluso l’assessore Christian Speziga.

