Si aprono i cantieri nell’area del porto turistico di Castelsardo. Da domani, lunedì 17 febbraio avranno inizio i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale all'interno dell’area interessata. La durata dell’intervento secondo il crono programma è di circa 2 mesi, pertanto si prevede di concludere i lavori entro il 14 aprile 2025.

Secondo l’ordinanza emessa dalla Capitaneria di porto di Porto Torres, firmata dal comandante Giuseppe Cannarile, durante questo periodo, alcune aree del porto saranno interdette al transito pedonale e veicolare per garantire l’allestimento del cantiere, la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori. Saranno previsti percorsi alternativi e segnaletica chiara per agevolare la circolazione.

I lavori che verranno eseguiti dall'impresa Doneddu consistono nella rimozione della pavimentazione in cemento, ormai da tempo ammalorata, e la sostituzione con asfalto. Si tratta di lavori essenziali per garantire la sicurezza e la funzionalità del porto turistico, considerato strategico per l'economia del territorio.

