A Castelsardo via ai lavori per il miglioramento della viabilità pedonale e veicolare per la spesa di 710mila euro, a cui seguirà a breve, un secondo lotto.

Il Comune si è infatti aggiudicato il bando regionale “Programma per la Manutenzione e miglioramento della viabilità", per l'annualità 2022 e 2023 che prevede il finanziamento di 300mila euro per ogni anno a cui va aggiunto un cofinanziamento comunale per 80mila euro per il 2022 e 30mila per il 2023.

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione di diversi tratti stradali, interessati da dissesti e buche, alla sistemazione di alcuni percorsi pedonali ed alla realizzazione di alcuni tratti di recinzione, necessari per una maggiore sicurezza sia delle strade urbane all’interno dell’abitato di Castelsardo che delle vie dell’agglomerato di Lu Bagnu. Le strade dedicate al traffico veicolare presentano spesso, buche e pavimentazione dissestata sono un pericolo per la sicurezza stradale, in quanto possono causare incidenti e danni ai veicoli. Alcune oggetto di intervento si presentano prive di marciapiedi mentre, molti di quelli esistenti, sono danneggiati, rendono difficile e pericolosa la circolazione dei pedoni, soprattutto dei bambini e delle persone con disabilità e necessitano di urgenti un intervento di sistemazione.

«La sistemazione delle strade comunali, era ed è una priorità di questa amministrazione, e consentirà il ripristino delle condizioni di sicurezza in alcuni tratti - sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - abbiamo disposto gli interventi in ordine di priorità, dai più urgenti a quelli meno essenziali, fino ad esaurimento delle somme ottenute grazie alla partecipazione ad entrambi i bandi regionali».

Diverse le vie interessate. Gli interventi sui marciapiedi consistono nella realizzazione di un marciapiede ex-novo laddove la sede viaria ne risulti sprovvista come in Via Bixio, Via Lombardia, Via Terme Romane, Via Londra, Via Piemonte, Via del Mediterraneo e Via Molise.

Il ripristino della pavimentazione in calcestruzzo e la nuova realizzazione di raccolta acque meteoriche verrà effettuato nei tratti di via Carlo Alberto e via Alfieri. Verrà invece ampliata la sede stradale esistente in due tratti di via Lombardia e Via Terme Romane per evitare pericolosi restringimenti della via, che sarà finalmente rispondente alle normative di settore vigenti.

«I lavori – continua il sindaco - sono solo un primo lotto di quelli previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche, deliberate in consiglio comunale nel 2022, all’interno di un intervento generale di 1 milione 700 mila euro, denominato “Sistemazione e Messa in sicurezza Strade Urbane».

