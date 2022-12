Sarà possibile ammirare le bellezze di Castelsardo anche nel periodo natalizio. E chi si recherà nel borgo dei Doria troverà in funzione, sino al 6 gennaio, escluso il 25 e il 31 dicembre e il primo gennaio, il trenino natalizio, gratuito per tutti, per le vie della città. L'orario è dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, l’amministrazione comunale e la ditta Econova informano che in occasione delle festività natalizie e del Capodanno il servizio non subirà alcuna modifica per le utenze domestiche, mentre è implementato per le utenze non domestiche.

Attivo infatti da quest’anno e per gli anni a venire un altro nuovo servizio, una importante novità per le utenze non domestiche in seguito dell’avvio del nuovo appalto dei rifiuti da parte di Econova. Fino al 7 gennaio le frequenze di raccolta rispecchiano il periodo estivo. Il rifiuto organico verrà ritirato tutti i giorni, festivi compresi. Il vetro sarà raccolto il lunedì, mercoledì e sabato, mentre il multimateriale il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Martedì e giovedì sarà la volta di cartone e carta. Il secco residuo sarà ritirato il venerdì.

