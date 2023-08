Con una votazione unanime dei consiglieri, il comune di Castelsardo ha destinato al cofinanziamento di due importanti progetti finanziati tramite la Regione Sardegna, l’avanzo d’amministrazione non vincolato, per un totale di 175mila euro.

95mila serviranno per la realizzazione di una rotatoria nella zona di collegamento/intersezione della strada statale 134 e strada statale 200 (zona del cimitero – via Sedini come naturale uscita del nuovo prolungamento di Via Bixio), che vanno ad aggiungersi ai 300mila euro ottenuti grazie alla partecipazione al bando della Regione Sardegna denominato “Opere di interesse regionale, riqualificazione centri urbani”.

80mila euro saranno utilizzati per la realizzazione o il ripristino della pavimentazione stradale esistente, il completamento e la messa in sicurezza di marciapiedi in alcune vie, in aggiunta alla somma di 300mila euro arrivati tramite il bando regionale “Manutenzione e miglioramento viabilità”.

© Riproduzione riservata