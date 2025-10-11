Un nuovo impianto di illuminazione di tipo scenico per valorizzare la suggestiva Rocca dei Doria e la cinta muraria del borgo di Castelsardo, luci che si riflettono nelle abitazioni del centro storico. I lavori sono iniziati da qualche giorno, un intervento, affidato la scorsa settimana, destinato a realizzare una nuova, suggestiva visione del costone roccioso del Castello.

Per motivi di sicurezza legati al rifacimento completo della linea elettrica, che sarà totalmente nuova, si è reso necessario lo spegnimento dell'illuminazione attuale. I lavori, che dureranno qualche mese, comportano la rimozione della vecchia linea.

«Sappiamo quanto la nostra Rocca sia un simbolo e un punto di riferimento, specialmente di notte», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto. «Per questo, la nostra amministrazione sta già studiando e lavorando a soluzioni di illuminazione alternativa temporanea per ridurre al minimo i disagi e non lasciare la nostra Rocca completamente al buio in attesa del completamento del progetto scenico».

