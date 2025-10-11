Castelsardo, al via i lavori per la nuova illuminazione scenica della Rocca dei DoriaIl progetto, affidato nei giorni scorsi, prevede una linea elettrica completamente nuova e un sistema di luci sceniche
Un nuovo impianto di illuminazione di tipo scenico per valorizzare la suggestiva Rocca dei Doria e la cinta muraria del borgo di Castelsardo, luci che si riflettono nelle abitazioni del centro storico. I lavori sono iniziati da qualche giorno, un intervento, affidato la scorsa settimana, destinato a realizzare una nuova, suggestiva visione del costone roccioso del Castello.
Per motivi di sicurezza legati al rifacimento completo della linea elettrica, che sarà totalmente nuova, si è reso necessario lo spegnimento dell'illuminazione attuale. I lavori, che dureranno qualche mese, comportano la rimozione della vecchia linea.
«Sappiamo quanto la nostra Rocca sia un simbolo e un punto di riferimento, specialmente di notte», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto. «Per questo, la nostra amministrazione sta già studiando e lavorando a soluzioni di illuminazione alternativa temporanea per ridurre al minimo i disagi e non lasciare la nostra Rocca completamente al buio in attesa del completamento del progetto scenico».