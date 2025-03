Resta complessa la situazione a Sassari dell'ex Zir a Predda Niedda. Ieri il Comune è intervenuto, attraverso una transazione, per permettere al Consorzio industriale di pagare gli stipendi ai dipendenti. Mensilità che non arrivavano per il pignoramento dei conti chiesto e ottenuto da Hera Comm, la società che fornisce energia elettrica a Predda Niedda, e con cui la Zir aveva una morosità di circa 120.000 euro.

Ora arrivano anche le dichiarazioni della Cgil, espresse da Paolo Dettori vertice della Fp in provincia, e Massimiliano Muretti, segretario generale della Cgil a Sassari. «In questa situazione piuttosto ingarbugliata», affermano, «appare incredibile come i dipendenti siano ancora senza stipendio da oltre 5 mesi e come il commissario non solo non sia riuscito in nessun modo a migliorare la situazione ma nicchi e non muova foglia per canalizzare risorse verso i lavoratori e si muova in un modo che, sembra, peggiori anche il clima lavorativo».

La loro richiesta è «che la Ras e l'assessore all'Industria, con il supporto del sindaco di Sassari, verifichino con urgenza quanto denunciato, che valutino con attenzione l'agire del Commissario e che, in ragione di questo non escludano la possibilità di cambiare la guida della Zir di Predda Niedda».

