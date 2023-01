L’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, ha presentato stamattina al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, l’istanza di revoca del 41 bis per il suo assistito, detenuto al carcere sassarese di Bancali e da due mesi in sciopero della fame per protestare contro il regime disposto nei suoi confronti per quattro anni.

L’istanza, spiega, «è fondata su fatti nuovi, non sottoposti alla cognizione del tribunale di sorveglianza di Roma» che nelle scorse settimana ha respinto un reclamo della difesa. Nel documento si fa riferimento a «motivazioni di una sentenza depositata dopo la decisione del tribunale capitolino».

Sul caso è intervenuto in queste ore anche l’ex guardasigilli Andrea Orlando che ieri ha visitato il detenuto insieme a una delegazione del Pd: le sue condizioni, ha dichiarato, sono quelle «di una persona che ha subito un forte deperimento ma ancora lucida, molto determinata ad andare avanti anche se con un rischio per la sua salute. Non c'è un pericolo imminente ma un rischio costante».

