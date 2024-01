Ad Alghero commissione Ambiente sul caro-autobotte e sul pasticcio dell’acqua fuori norma a Maristella. La riunione, convocata dal presidente Christian Mulas, è stata motivo di scontro politico.

«Ancora una volta i lavori si sono potuti svolgere grazie al senso di responsabilità dell’opposizione», fanno notare in un comunicato i gruppi di centrosinistra Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e PD. All’ordine del giorno i costi del servizio di autobotte per la fornitura dell’acqua ai residenti delle campagne.

«Conoci e la sua maggioranza hanno più che raddoppiato il costo del servizio e si sono mostrati totalmente sordi alle richieste dei cittadini – proseguono dai banchi della minoranza -. In queste settimane abbiamo assistito a balletti e prese in giro come quella dell’impegno a rivedere le tariffe prontamente disatteso dal momento che il bilancio è stato approvato con le tariffe aumentate», avvertono.

«Nell’ultimo Consiglio comunale la maggioranza ha rifiutato di approvare la risoluzione proposta dai consiglieri di opposizione che prevedeva la sospensione dell’aumento e l’applicazione delle vecchie tariffe. Ormai è bene che anche Mulas la smetta di convocare la commissione senza avere il sostegno della sua maggioranza e senza portare a definizione risultati concreti», chiude la nota dei consiglieri di opposizione.

