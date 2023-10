Il sindaco Mario Conoci inaugura la nuova autobotte entrata a far parte del parco mezzi del Comune di Alghero ed è subito polemica per gli alti costi del servizio.

«Il nuovo mezzo avrà principalmente una funzione legata alla Protezione Civile e al miglioramento del servizio di approvvigionamento idrico a favore delle numerose abitazioni ubicate fuori dal centro urbano e non servite dalla rete cittadina. Si tratta di un mezzo moderno e funzionale, che andrà a sostituire parzialmente i mezzi vetusti e poco efficienti fino ad oggi utilizzati in città», si legge in una nota.

Il consigliere comunale di opposizione, Valdo Di Nolfo (Sinistra in Comune), ricorda però che l’autobotte costa cara agli utenti che devono sborsare 70 euro per ogni carico d’acqua. «Al sindaco, che mai si è presentato in Commissione per discutere del problema, ho chiesto e continuo a chiedere di incontrare i residenti dell’agro per trovare un accordo sul costo dell’autobotte», dice Di Nolfo.

Negli ultimi dieci anni il costo per 8000 litri di acqua è quasi raddoppiato, passando da 36 a 70 euro a carico.

