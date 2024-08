Raffica di controlli nel Nord della Sardegna da parte dei carabinieri del Nas di Sassari, finalizzati a prevenire irregolarità e situazioni di rischio per i consumatori.

Nel corso di una prima ispezione i militari hanno messo nel mirino un chiosco in Gallura, dove sono stati trovati circa 60 kg di carne conservata in un frigo posizionato all’aperto, sotto al sole ed esposto agli agenti atmosferici, in pessime condizioni igieniche. Al termine del controllo la carne è stata sequestrata, mentre al titolare dell’attività è stata inflitta una sanzione da 2.500 euro.

Pari a 4.000 euro, invece, la multa inflitta al titolare di un’attività nella zona di Alghero, dove i Nas hanno individuato un deposito abusivo di bevande e alimenti surgelati, anche in questo caso tenuto in pessime condizioni igieniche e sconosciuto all’autorità sanitaria.

Durante l’accertamento sono stati trovati in particolare venti quintali di alimenti surgelati, tra cui prodotti ittici, che saranno sottoposti a ulteriori verifiche da parte della Asl al fine di valutarne la commestibilità e, con essa, gli eventuali pericoli che avrebbero rappresentato per i consumatori se messi in vendita.

L’intero deposito è stato invece posto sotto sequestro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata