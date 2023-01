Strada statale 131 “Carlo Felice” chiusa temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in avaria all’interno della galleria “Chighizzu”.

Disagi alla circolazione, con il traffico deviato, in direzione Sassari, al bivio di Ossi (km 204,9), per proseguire lungo “Scala di Giocca” (SS 127), e reimmettersi sulla SS 131 al km 209 circa da Viale Italia. Viceversa, per il traffico in direzione Cagliari.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine.

