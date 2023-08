L'Alghero Calcio, squadra del girone B di Promozione, ha raccolto ottime indicazioni dopo l'allenamento congiunto con il Latte Dolce allenato da Mauro Giorico, che si appresta a disputare il campionato di serie D.

La preparazione prosegue e questo sabato ci sarà un ulteriore allenamento congiunto, stavolta contro l’Olmedo, formazione di Prima Categoria.

Per l'allenatore degli algherese, Gian Mari Giandon: «Siamo nel pieno della preparazione e c’è ancora tanto da migliorare, ma già ieri ho avuto indicazioni positive sia dal punto di vista dell’atteggiamento, sia per quanto riguarda la disposizione in campo. Siamo stati attenti in fase difensiva e non abbiamo rinunciato a produrre qualcosa di buono in avanti, non è un caso che siamo riusciti anche a concretizzare. Ci sono tutti i presupposti per crescere ulteriormente».

