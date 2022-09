Ottima notizia per l'Amministrazione comunale di Calangianus: dall'assessorato regionale ai Lavori Pubblici è arrivato un finanziamento di 1 milione di euro.

Con queste ingenti risorse si prevede il completamento dei lavori di via Luras e il ripristino dell'asfalto della strada che dalla zona artigianale conduce fino al bivio di Badumela.

Inoltre verrà effettuata la manutenzione straordinaria di via Cimitero, in cui saranno realizzati i nuovi marciapiedi in granito.

"Grande risultato della nostra Amministrazione - commenta il sindaco di Calangianus Fabio Albieri -. I tempi per l'affidamento dell'appalto dei lavori saranno brevissimi e contiamo entro l'anno di individuare l'impresa che dovrà realizzare queste importanti opere di riqualificazione della nostra cittadina".

