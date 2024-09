Dramma a Valledoria. Un turista francese di 67 anni, in vacanza nel borgo turistico, è stato rinvenuto privo di vita nella B&B dove alloggiava da qualche giorno.

Di lui si erano perse le tracce dalla giornata di ieri, domenica 29 settembre, ricerche che non avevano avuto esito, fino a questa mattina quando è stato trovato morto dal proprietario della struttura ricettiva, all'interno dell'alloggio.

Le cause della morte, ad un primo esame sarebbero riconducibili ad un incidente domestico. L'uomo sarebbe caduto dalle scale, all'ingresso dell'appartamento.

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per capire le cause certe della morte, se il 67enne è morto a seguito di un malore o a causa della ferita alla testa subita per la caduta.

Sul posto i carabinieri della stazione di Valledoria per capire la dinamica degli eventi.

