Due nuovi automezzi antincendio la compagnia Barracellare di Burgos.

La consegna, in un clima di fattiva collaborazione, è avvenuta alla presenza del sindaco Leonardo Tilocca.

L'acquisto è stato possibile grazie a un contributo di 100mila euro finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, che ha permesso al Comune di dotare la Compagnia Barracellare di un nuovo parco mezzi, moderno ed efficiente.

Alla cerimonia di consegna, era presente il capitano delle divise verdi Tonino Salis e una rappresentanza della compagnia. Anche il parroco don Robert, dopo aver Benedetto i due mezzi, ha espresso parole di apprezzamento e incoraggiamento per il servizio che quotidianamente svolgono a tutela dell'ambiente. La Compagnia Barracellare è un braccio operativo che risponde alle tante esigenze e necessità, in piena collaborazione con il Comune, la Polizia municipale e le forze dell'ordine. Fra i vari compiti rientrano la salvaguardia, tutela e difesa del patrimonio boschivo e forestale. Nel periodo estivo, sono particolarmente impegnati nel controllo del territorio e nella lotta agli incendi.

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