Ordinanza di chiusura eccezionale dei cimiteri comunali di via Balai e via Ponte Pizzinnu, compresi i giardini, i parchi e le aree verdi, nel territorio comunale di Porto Torres.

Le condizioni meteo estreme a causa della bufera di maestrale stanno creando grandi disagi anche nel centro urbano. Il sindaco Massimo Mulas a seguito dell’intensificarsi delle raffiche di vento ha disposto il provvedimento per evitare rischi di danni alle persone e cose che possono comportare pericolo per l’incolumità pubblica per la caduta di rami, piante e alberi e altro.

In accordo con l’ufficio Ambiente e Protezione civile il primo cittadino ha disposto la divulgazione dell’avviso di chiusura dei due cimiteri e di tutti i parchi cittadini per l’intera giornata. Inoltre si è ritenuto necessario e urgente chiudere la strada provinciale Sp 34 nel tratto compreso tra la via dell’Industria e la via Pigafetta, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e privata.

Lungo la strada che conduce alla zona industriale ha ceduto parte della copertura di amianto della Sarda Laterizi, impresa chiusa da anni, con le polveri che potrebbero facilmente disperdersi a causa del vento, una situazione di rischio ambientale presente nei diversi fabbricati industriali dismessi da tempo.

Diversi gli interventi della Polizia locale e delle squadre dei vigili del fuoco, impegnati anche in via Balai per la rimozione di alcune porzioni di un cornicione, in parte crollate sui marciapiedi.

Alcuni alberi sul lungomare sono stati spezzati dalla forza del maestrale con raffiche alla velocità di circa 65 chilometri orari.

Altre aree urbane sono state transennate a causa dei cedimenti dalla facciata, pericoli che necessitano di interventi di messa in sicurezza.

Il sindaco Massimo Mulas ha anche firmato l’ordinanza di attivazione del Centro operativo comunale di Protezione Civile (COC) fino alle ore 21 del 20 dicembre, viste le condizioni meteorologiche avverse per forti mareggiate e vento.

L'ordinanza è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza della popolazione e prevede un periodo di pre allerta gialla-arancione. Le misure sono state adottate per tutelare la sicurezza pubblica, data la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero raggiungere intensità eccezionali. Nell’ordinanza si raccomanda alla popolazione di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento.

«È importante prestare attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili. L'amministrazione comunale invita tutti a restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza», è scritto nel provvedimento.

