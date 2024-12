Un pontile spezzato in due e le coperture di un vecchio fabbricato industriale portate via dal vento. Danni e disagi a Porto Torres a causa delle forti raffiche di maestrale che viaggia a 65 chilometri orari abbattendo alberi sul lungomare di Balai.

Questa mattina sono crollate alcune parti del tetto in eternit dell’edificio industriale della Sarda Laterizi, dismesso da tempo, un ecomostro lungo la provinciale 42, nell’area produttiva di Porto Torres. Sul posto gli agenti della Polizia Locale hanno bloccato la strada al traffico veicolare in entrambi gli accessi, compreso quello in via Pigafetta, in attesa che i vigili del fuoco possano intervenire e mettere in sicurezza la copertura.

Intervento delle squadre del 115 anche nel quartiere del Villaggio Verde, a causa della caduta di un cornicione in prossimità del negozio Acqua e Sapone.

Nel porto turistico della Cormorano Marina si è spezzato il pontile frangiflutti, area di attracco delle imbarcazioni riparato di recente. Un albero è stato spezzato e portato via dal vento di fronte la spiaggia delle Acque Dolci.

