Sono trentaquattro le sacche di sangue raccolte dall’Avis Provinciale Sassari a Buddusò, durante una raccolta straordinaria organizzata dalla Polisportiva Buddusò e supportata dal Comune, in occasione della “Passeggiata in Rosa”.

“Siamo davvero soddisfatti della raccolta straordinaria organizzata ieri a Buddusò – ha dichiarato Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari, -. Da parte mia complimenti e grazie agli organizzatori”.

Anche i soci della Polisportiva Buddusò esprimono profonda gratitudine nei confronti di tutti i donatori e dell’Avis Provinciale: "Siamo molto felici che il presidente Antonio Dettori ci abbia permesso di organizzare questa giornata supportandoci in tutto, visto che per noi era la prima volta. Grazie a tutta l'equipe dell'Avis Provinciale Sassari e ai donatori che con la loro grande generosità ci hanno permesso di raccogliere 34 sacche di sangue. Per noi è un ottimo risultato".

