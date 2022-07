Decine di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da tutta Italia a “scuola” di esplosivi nella cava di Ludurru a Buddusò.

Si è appena concluso il seminario formativo teorico-pratico organizzato dalla Commissione Disostruzione del Cnsas tenutosi a Sassari finalizzato allo studio dell’impiego controllato dell’esplosivo in scenari di emergenza e soccorso ad infortunati in ambiente montano ed ipogeo e ad approfondire le migliori tecniche utilizzabili in scenari di emergenza e protezione civile.

“Contestualmente all’evento – spiega una nota - è stato organizzato il corso propedeutico per l’abilitazione al mestiere di fochino e quindi all’utilizzo dei materiali esplosivi per uso civile in ambito ipogeo, e il corso per la formazione di tecnici in disgaggi controllati in ambienti innevati”.

"L'evento – aggiunge il Cnsas - ha visto impegnati circa 40 tecnici provenienti da tutte le regioni d'Italia e appartenenti alla Commissione Disostruzione, organizzazione operativa della Protezione Civile formata da personale abilitato all’uso dell’esplosivo e

specializzato in operazioni di soccorso in ambienti ipogei”.

