Cambio di guardia al comando del 152esimo reggimento fanteria della Brigata Sassari, con Giuseppe Rocco che cede il comando al colonnello Matteo Luciani.

La cerimonia è avvenuta oggi nella caserma intitolata alla memoria del generale medaglia d'oro al valor militare Inigo Ferrante Gonzaga e si è svolta nel pieno rispetto delle restrizioni anti-Covid, viene sottolineato dai Sassarini.

Presente anche il comandante della Brigata Sassari Giuseppe Levato, oltre ad autorità civili, religiose e militari.

Il colonnello Rocco – dopo due anni alla guida del 152esimo reggimento - passa ad altro importante incarico, al Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER COE) a Roma.

In questo periodo i fanti del 152esimo reggimento, oltre ad essere impiegati nell’operazione Strade Sicure in diverse città italiane, si sono distinti per l’impegno a favore della popolazione civile di Nuoro dopo l'emergenza idrica della scorsa estate, e nei soccorsi alla popolazione di Bitti dopo la terribile alluvione.

Il colonnello Matteo Luciani, 46 anni, abruzzese, proviene dal Comando Brigata Sassari dove ha svolto l'incarico di Capo di Stato Maggiore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata