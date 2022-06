A Sassari un uomo di 75 anni è stato arrestato e poi allontanato dalla casa familiare in seguito a ripetuti maltrattamenti inflitti alla moglie e ai figli.

Per mettere fine alle sue vessazioni sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante della Questura sassarese, chiamati dalla moglie dell’anziano, nel pieno di una lite in cui l’uomo si era fatto aggressivo.

All’arrivo degli agenti, la donna ha raccontato che, per futili motivi, l’uomo avrebbe iniziato ad insultarla e, successivamente, sarebbe scaturita una colluttazione fisica con uno dei suoi figli.

La donna ha anche rivelato di essere stanca dei continui episodi di minaccia e violenza. Degli insulti, delle offese volgari e dei gesti intimidatori perpetrati dal marito, che avrebbe anche costretto la famiglia a una sorta di dipendenza economica.

Gli agenti hanno raccolto il suo sfogo, accertando che l’incubo per quella famiglia durava sin dal lontano 1987.

Per questo, i poliziotti hanno tratto in arresto l’uomo per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e, a seguito della convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e quella del divieto di avvicinamento alla donna e ai suoi figli.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata