Il comune di Bonorva amministrato dal sindaco Massimo D'Agostino ha deciso di attivare il servizio di bike sharing.

L'obiettivo, spiegano gli amministratori, è quello «di offrire un servizio alla comunità, questo modo sostenibile di promozione all'uso dei mezzi a pedale ci dà possibilità di muoverci nel territorio con diversi scopi, da quello sportivo a quello ricreativo passando dall'utilizzo per lavoro a scoprire angoli del nostro territorio che in auto non si possono raggiungere».

Nel rispetto delle attrezzature per il mese di luglio in via promozionale il servizio è stato proposto in modalità gratuita dando così la possibilità agli interessati di prendere dimestichezza del sistema di prelievo e riconsegna delle bici - proseguono dal comune -. «Purtroppo, come spesso accade con le attrezzature comunali, qualcuno coglie l'occasione per un utilizzo improprio ed irrispettoso del servizio. Invitiamo quindi tutti gli utenti a prendere visione del documento che ne regolamenta l'utilizzo e di tutte le responsabilità che ricadono su questi ultimi, nel caso di guasti o rotture inerenti ad un uso irrispettoso delle bici».

