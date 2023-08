Manca ormai poco a Bono, centro del Goceano, per l'inizio dei festeggiamenti in onore di San Raimondo Nonnato, organizzata dai fedales del 1983.

Si parte mercoledì 30 agosto, alle 16, con giochi e divertimento per i bambini in piazza Trieste. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il comune. Alle 20 saranno celebrati i Vespri solenni in onore del Santo. Alle 22 è in programma l'esibizione del comico "Signora Agnese". Seguirà, alle 22.30, "Contagiobiagio", un concerto tributo per Biagio Antonacci. Al termine è prevista l'esibizione dei fisarmonicisti locali e di Dj Set.

Giovedì 31 agosto, alle 9, è in programma "Svegliati Bono", con la banda musicale "Santa Cecilia" di Ossi. Alle 10.30 Don Mario Curzu celebrerà la Santa Messa solenne che sarà animata dai canti del coro "Sos de Santu Matteu" di Bono. Subito dopo ci sarà la processione che si concluderà con un rinfresco nel colle di San Raimondo offerto dal comitato. Dalle 16 si terrà la sfilata folkloristica per le vie del paese, con partenza sempre dal colle di San Raimondo: parteciperanno i "Buoi di Scano Montiferro", i Tamburini e Trombettieri "Sa Sartiglia" di Oristano, i cavalieri in costume tradizionale e i gruppi folk "San Michele Arcangelo" e "Giovanni Maria Angioy" di Bono, "Figulinas" di Florinas, "Accademia Tradizione Popolari Città di Tempio", "Oleri" di Ovodda, "Norkalis" di Orune, "Sant'Isidoro" di Samassi, "Guilcier Real" di Paulilatino, "Santa Lucia" di Buddusò e le maschere "Boes e Merdules" di Ottana, "Mamutzones Antigos" di Samugheo e "Soso Colonganos e s'Urtzu" di Austis. Nel corso della sfilata uno speaker spiegherà dettagliatamente i gruppi e le maschere. Alle 22 spazio alla serata folk, presentata da Emanuela Sassu, con i gruppi che hanno partecipato alla processione e i tenores "Sant'Efisio" di Bono, "UntanaVona" di Orgosolo, "Santa Rughe" di Oniferi e "Santa Maria" di Ottana. Al termine ci saranno i fisarmonicisti locali e Dj Set.

Venerdì 1 settembre alle 22 l'appuntamento finale della festa con il concerto di "Showzer Live", "Dj Lumix" e "Ludwig Summer Tour 2023". In programma anche l'estrazione dei biglietti della lotteria.

