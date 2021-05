Continuano a scendere i casi di coronavirus a Bono. Nel centro del Goceano, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, sono ora 25 le persone contagiate dal Covid-19.

“Questa notizia ci conforta e ci fa ben sperare – ha dichiarato il sindaco, Elio Mulas -. Sappiamo tutti che le difficoltà non sono finite e l'emergenza perdura ed è il motivo per cui raccomando il continuo rispetto delle regole ed è essenziale che si continui ad essere responsabili e attenti per non dover ricadere nella situazione da cui, faticosamente, stiamo uscendo”.

Nel Meilogu, Banari resta Covid-free. Sono risultati negativi al tampone molecolare i due cittadini che erano risultati positivi al tampone antigenico nella giornata di screening Sardi e Sicuri. “Grazie a Dio siamo tranquilli – ha sottolineato il sindaco, Antonio Carboni -. Cerchiamo di continuare a mantenere alta la guardia e a rispettare le regole”.

Scendono anche ad Aggius i casi di coronavirus. Restano sei le persone che lottano contro il virus e una sola persona in quarantena.

© Riproduzione riservata