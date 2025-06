L'amministrazione comunale di Bono potenzia i sistemi di controllo per identificare i responsabili che abbandonano ogni sorta di rifiuto nei cassonetti per la raccolta degli abiti usati.

Tra le varie regole stabilite, infatti, una in particolare è stata totalmente disattesa sin dal principio della istituizione delle isole ecologiche apposite. Ovvero quella che vieta di scaricare dei rifiuti in prossimità dei cassonetti quando questi siano colmi creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto. L’abbandono indiscriminato di immondizia è un reato ambientale punibile con sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, con condanne penali. La raccolta degli abiti usati è un servizio totalmente gratuito, pensato dall’amministrazione comunale per le esigenze dei cittadini e a supporto del servizio di raccolta differenziata. «

Come ogni servizio ha delle regole che vanno rispettate per un buon funzionamento dello stesso», afferma l’amministrazione comunale che invita i cittadini al senso civico, al rispetto dell'ambiente e al conferimento corretto degli indumenti. «Pertanto - aggiunge - tali condotte non verranno più tollerate ed i responsabili saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente».

