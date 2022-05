Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura in cui è incappato un motociclista austriaco in vacanza in Sardegna. L’uomo, con una comitiva di bikers, ha fatto una sosta in un bar di via Manzoni a Bono ma non si è accorto, probabilmente mentre consumava al tavolino, di aver perso dalla tasca il portafoglio. Poi è ripartito.

Il proprietario del locale ha trovato l’oggetto e ha raggiunto subito la stazione dei carabinieri affinché lo restituissero al legittimo proprietario. Una pattuglia del Radiomobile, che aveva notato il passaggio dei bikers, si è messa alla ricerca della comitiva e l’ha rintracciata in paese: il motociclista stava cercando disperatamente il suo portafogli.

I militari lo hanno tranquillizzato restituendogli il borsellino che conteneva 315 euro in contanti, tutti i documenti e diverse carte di credito.

Commosso, il turista ha ringraziato tutti e ha potuto continuare la sua vacanza.

