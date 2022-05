Hanno trovato un portafoglio sul marciapiede e senza pensarci un istante lo hanno consegnato alla Polizia. Il bel gesto è avvenuto in via Azuni a Cagliari: protagonista una giovane coppia di nigeriani. All'interno del borsellino, oltre alle carte e ai documenti di identità, anche 400 euro in contanti che avrebbero fatto gola a molti. Invece i due stranieri hanno avvisato subito il 113 e gli agenti hanno poi contattato il proprietario, un ristoratore.

"Un gesto fuori dal normale che mi ha fatto piacere", spiega Nicola Nurcis, titolare del locale Sa Domu de Peppinedda. "So che attendono un permesso di soggiorno e che stanno cercando un lavoro e una sistemazione. Conto di aiutarli, per quello che mi sarà possibile".

Il ristoratore ha perso il portafoglio mentre andava al bar. "Quando me ne sono accorto, ho provato a cercarlo nel mio locale. Stavo per bloccare le carte e fare denuncia, quando mi ha avvisato la Polizia. I soldi non sono stati toccati. E visto l'importo, e lo stato di probabile necessità dei due ragazzi, non era scontato che venisse restituito. Mi fa ben sperare: significa che in giro ci sono molte persone oneste", conclude Nurcis.

