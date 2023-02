Non si fermano gli attestati di solidarietà e vicinanza al sindaco di Bono, Michele Solinas, vittima ieri di un atto intimidatorio.

A parlare è anche il sindaco di Bonorva e presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu, Massimo D’Agostino. Un pensiero importante, il suo, visto e considerato che da solo pochi giorni è stato vittima di un’aggressione in pieno centro paesano.

«Ogni giorno un bollettino di guerra. Piena solidarietà e vicinanza all'amico Michele Solinas e a tutta l'amministrazione comunale di Bono», queste le sue parole.

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca: «Piena e totale solidarietà al sindaco di Bono, Michele Solinas. Condanno fortemente qualsiasi forma di violenza e di intimidazione. Forza Michele. Ti sono a fianco».

Ma messaggi in favore di Michele Solinas arrivano anche dall’ex amministratrice comunale di Bono, Maria Nichiri, esponente della precedente giunta guidata da Elio Mulas: «Fino a pochi mesi fa, ero un amministratore comunale di maggioranza e ho condiviso con il nostro attuale sindaco, allora consigliere all'opposizione, diverse sedute del consiglio comunale – ha sottolineato Nichiri -. Per questo, so bene che chi si mette a disposizione della propria comunità lo fa per il bene collettivo e con passione ma anche con enormi sacrifici e sottraendo tempo alla propria vita privata. Tante sono le responsabilità, tante le preoccupazioni e le notti in bianco. Nonostante ciò, spero sempre che tanti giovani possano vivere questa importante esperienza, senza aver paura. Sono molto dispiaciuta a causa dell'atto intimidatorio che ha colpito il primo cittadino del nostro comune. Sono atti assolutamente da condannare. Bono non è questo. Esprimo tutta la mia solidarietà a Michele Solinas, sostenendo con forza che la violenza non porta da nessuna parte. Il dialogo, il confronto e il rispetto sono gli ingredienti principali di una società civile».

Solidarietà è anche arrivata dal consigliere regionale di Alleanza Europa Verde-Sinistra-Possibile, Articolo 1, Daniele Cocco: «L’ennesimo atto gravissimo perpetrato contro gli amministratori ai quali dovremo solo dire grazie. Occorre la presenza dello Stato in maniera più massiccia. Dobbiamo porci delle domande».

Un pensiero è arrivato anche dall’amministrazione comunale di Benetutti guidata dal sindaco, Daniele Arca: «A seguito del vile attentato nei confronti dell’amico Michele Solinas Sindaco di Bono, l’amministrazione del Comune di Benetutti è vicina al sindaco e tutti gli amministratori del Comune di Bono».

© Riproduzione riservata